分類不確實 埔里外運垃圾整車退回

2019-07-12

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮今年四月外運焚化處理的垃圾被抽檢出分類不確實，導致原車退運，尷尬狀況前天再度上演，所有清潔隊員只好將大型垃圾轉運車上的廿噸垃圾卸下，在豔陽下逐一破袋檢查，挑出可回收垃圾，由於三個月來二度出包，公所憂心一旦垃圾被拒收，後果不堪設想，將採更嚴格標準，針對黑色或深色不透明垃圾袋一律破袋檢查，民眾也應儘量使用透明塑膠袋，方便人員稽查。

3個月內第2次 20噸垃圾卸下整理

埔里鎮每天約有卅至四十噸的垃圾，縣內沒有大型焚化爐，仰賴集中外運處理，目前焚化爐對垃圾分類要求更加嚴格，經抽檢不合格即全車退運，今年四月首度出包，讓清潔隊維持多年的優良紀錄破功，前天大型轉運車在進爐前，又被抽檢出垃圾內有多件廢鐵、廢塑膠及廢玻璃容器，因此全車退運。

清潔隊只能召回所有隊員，將整車廿噸的垃圾全部卸下，在大太陽下逐一破袋檢查，挑出可回收垃圾，最多的則是感冒糖漿、提神飲料或補藥酒空玻璃瓶，直接混進垃圾棄置。

今起 不透明垃圾袋一律破袋檢查

由於三個月來二度出包，公所憂心一旦鎮內垃圾被拒收，目前又缺乏堆置空間，後果不堪設想，因此將採更嚴格的稽查措施，五月起已宣導民眾不要使用黑色或深色不透明垃圾袋，今起發現該類垃圾袋，一律破袋檢查，發現分類不確實即拒收，因此民眾最好使用透明塑膠袋配合稽查，同時做好垃圾減量與分類。

埔里多年前曾推動資源垃圾細分類，每週特定時段只收特定種類的資源垃圾，如紙類、塑膠、鐵鋁罐、玻璃等，提升垃圾分類準確度，也能減輕清潔隊員工作量，因民眾反彈而作罷，公所表示，基於環保及垃圾清運需求，將由清潔隊再行研議推動。

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