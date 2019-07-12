噴藥噴到怕 抗癌改當有機農

2019-07-12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕玉里鎮五十七歲農民凌群國十多年前罹患罕見的唾液腺癌，多次開刀、化療後趕走病魔後，決心從事有機農業，他說，回想起來真的「噴藥噴到會怕」，因此十二年前投入火龍果栽培，第一年就申請慈心有機，經過三年轉型期，第四年獲得認證，前年他所種的白肉火龍果還在全國比賽拿到冠軍。他說，最大心願是政府能建立有機農產品的拍賣平台，照顧有機農民。

種白肉火龍果 凌群國曾拿全國冠軍

栽種有機火龍果十二年經驗的凌群國，有機栽培面積一點五公頃，是玉里果樹產銷班第五班班員中，有機栽培面積最大的農民。來到他位於半山腰的火龍果園，雜草長到小腿肚的高度，見到凌群國第一印象就是左臉頰有一道明顯開刀疤痕，訴說他與癌症對抗歷程。

他說，十幾年前被檢查出唾液腺癌，為了抗癌前後開刀四次、做了無數次化療、電療，好不容易控制病情。他說，以前他種柚子，但柚子一年要噴十幾次藥「噴到會怕」，後來他生病，憂心再噴下去身體會受不了，決定轉作有機農業。

他分享心得說，「有機火龍果好吃的秘訣，就是一滴化肥都不能用」！凌群國說，施用過多化肥的火龍果吃起來會「鹹鹹的」，果肉的「生味」較重，此外，肥料要用政府規定的合格有機肥。

他感嘆，雖然努力透過宅配通路來賣火龍果，但宅配頂多只有佔產量的十％，其餘還是要交盤商或拍賣市場，但目前市場行情價慘跌，成本較高的有機水果進拍賣市場，農民都要倒貼，寧願丟在果園當肥料。

盼政府建立有機水果拍賣平台

凌群國說，有機水果和慣行農法的水果用同一個拍賣平台並不公平，他五年前就開始建議政府為有機蔬果建立拍賣平台「但都沒人理他」，前年八月起新北市板橋果菜市場闢有機蔬菜拍賣區，但不能拍有機水果，市場最多只能「幫轉介給有機通路」購買。他說，花東地區的有機農業栽培面積全國最大，盼政府可以重視。

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