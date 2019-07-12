紅白暈染 玉里紅霸天雙色火龍果搶市

2019-07-12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里鎮高寮栽種的火龍果，自創品牌「紅霸天」，因為有產銷履歷、且有機栽培比例超過五成，往年到拍賣市場，最高可拍得每公斤二百元，但近年因全國普遍產量增加，市場價格下滑。曾在全國賽得獎的玉里鎮果樹第五產銷班今年推出新品種「紅霸天雙色火龍果」，有如玫瑰花瓣一般暈染的紅、白色澤相當討喜，昨天舉辦發表會！

玉里鎮高寮擁有海岸山脈高寮溪沖刷下來的沃土，地勢高排水好，日夜溫差比平地稍大，種植火龍果超過十五年，栽種面積約十公頃，十二名果農中有六名果農（五公頃）取得有機認證，另有六人加入產銷履歷認證，高寮火龍果在市場拍賣價，各等級都比其他產地均價高廿元以上！

果肉外圈粉紅、內圈白 甜中帶酸

雙色火龍果目前國內有多個品系，最早是二○一一年屏東有果農種出來，鳳山農試所也有「粉紅佳人」雙色品種，但市場上仍少見。玉里鎮果樹產銷班第五班班長劉耀輝說，高寮的新品種是十五年前親戚將紅、白肉火龍果進行授粉雜交而成，擁有特別的雙色果肉，橫切面外圈果肉紅色、內圈漸漸變白，果肉不但好看，吃起來甜中還帶點果酸香，風味特殊，昨發表會現場獲得好評！

劉耀輝說，種苗十多年前帶回高寮試種很成功，惟當時因為紅肉、白肉的火龍果價格還很高，新品種被丟在果園角落自己生長，四年前班員李松茂才開始小規模種植；這兩年因紅肉、白肉火龍果的市場價格下滑，唯獨雙色火龍果價格一枝獨秀，市場接受度高，因此擴大種植，目前約有三公頃多已改種雙色品種。

宅配為主 12顆10台斤售價1千元

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，感謝農糧署及縣府、農改場大力協助產銷班行銷「紅霸天雙色火龍果」，目前雙色火龍果主要以宅配市場為主，也歡迎消費者「直接跟農夫買」，十二顆一箱（十台斤）售價一千元、九顆一箱（十台斤）售價一千二百元，訂購洽玉里果樹產銷班第五班，電話0955240090。

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