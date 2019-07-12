宜蘭家扶獎助學金 305萬僅募得40多萬

2019-07-12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭家扶中心為協助兩百名就讀國中小學、高中及大專院校的家扶兒就學，每年向各界募款，在開學前頒發獎助學金，今年暑假募款不順利，資金缺口多達兩百多萬元，中心昨找來課業成績優秀的「八爪章魚」分享自身故事，盼大家伸出援手。

家扶兒多來自單親、低收、邊緣戶等弱勢家庭，他們求學階段嘗盡困苦，除了照顧好課業，還得身兼多份打工，維持生活與家計，過著有如「八爪章魚」般生活。

宜蘭家扶中心頒給家扶兒的獎助學金，均透過募款籌措，在校平均成績七十分以上，並做滿志工服務時數，就能獲頒獎助學金，今年頒贈對象兩百人，需要三○五萬元，至今募得四十多萬元，出現兩百多萬元資金缺口。

分享生命故事 家扶兒感謝認養人

中心昨邀請二十二歲的李元安、十九歲李孟儒等五名家扶兒，分享自身經歷，李元安來自單親家庭，從小與母親相依為命，國中開始接觸家扶中心，有一名認養人給予資助。

李元安說，因有認養人無私付出，讓她無後顧之憂，成了考上東華大學諮商與臨床心理學系碩士班的動力，立志成為諮商心理師，學成之後，要用專業與熱忱，幫助其他弱勢生。

李孟儒就讀台北商業大學企管系，父親臥病在床，利用求學、打工空檔，通勤回家照顧父親，談到艱苦的生活，她說，現在生活雖然辛苦，但習慣就好了，只要堅持下去，一定能克服困難。

宜蘭家扶中心請善心人士慷慨解囊，期盼家扶獎助學金在九月開學前到位，幫助家扶兒安心求學力爭上游，捐款專線：03-9322591。

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