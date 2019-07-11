頸動脈超音波 搶救中風危險群

2019-07-11

記者翁聿煌／新北報導

70多歲的何先生接受例行性身體檢查時，透過頸動脈超音波發現，他有輕度硬化現象，血管面積狹窄已超過50%，顯示有中風危險，但他卻沒有不舒服的感覺。經醫師提醒接受藥物治療，減少中風的危機。

腦血管阻塞 卻毫無不適感

台北慈濟醫院神經科醫師林信光說，腦中風位居國人十大死因第3位，其中缺血性阻塞佔7成。缺血性腦中風的發生，是因為大腦血液供應不足，導致局部腦細胞受損，嚴重可能造成語言或肢體等功能喪失，甚至危及生命。男性超過50歲、女性停經後有腦中風、動脈硬化或高血壓、高血糖及高血脂「三高」者，都是高危險群。

他表示，動脈硬化早期沒有症狀，就如同何先生的頸動脈已經產生硬化斑塊且狹窄超過一半，卻毫無不適感，臨床統計，頸動脈狹窄程度在50%以上，每年中風的機率約為1%到1.6%，到第5年的中風的機率可達13%到18%，不能不慎。

身體半邊無力 應儘速就醫

他說，輕微血管狹窄並不會影響血流量，但狹窄程度在50%以上時， 腦細胞養分及氧氣供應就會不足，血流速度只要超過每秒125公分以上就是警戒值，血管狹窄造成血流速度過快就容易增加血管壁的壓力，長期會造成血管壁硬化及狹窄情況更嚴重。

林信光提醒，一旦發生身體半邊無力，但幾分鐘或幾小時後又好起來，或短暫單側視力喪失、講話困難等，都屬於暫時性腦缺血現象，需儘速找醫師診斷治療。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法