陰莖疼痛怕「壞掉」 竟是結石卡輸尿管

2019-07-11

記者蔡思培／台北報導

一名40多歲男子因為陰囊、陰莖偶爾有一陣一陣的疼痛，擔心自己生殖器出問題於是急忙就醫。檢查後才發現其實是結石卡在輸尿管上端，才造成反射痛。醫師指出，相同狀況也可能發生在女生陰唇。

書田診所泌尿科主任醫師周固說，尿液的流動是由腎臟經輸尿管流至膀胱，再排出體外，輸尿管中有3個較狹窄的位置，分別為輸尿管上端與腎盂交接處、輸尿管中段與腸動脈交叉處，以及輸尿管末端與膀胱連接處。當結石卡在不同位置，症狀也不同。

周固說，結石若在輸尿管上端，除血尿外還可能引起劇烈、陣發性的腰痛，有時下體（男性為陰莖、陰囊，女性為陰唇）也會併發反射痛；結石若在輸尿管中段則會引起腰痛、腹痛，疼痛位置會隨著結石下移改變；如果結石在輸尿管末端與膀胱連接處，因刺激膀胱產生尿意感，有急尿、頻尿等症狀。

夏日好發結石 醫籲多喝水預防

若民眾有腹痛且排尿習慣發生變化，例如急尿、頻尿、尿不出來，要當心結石。

結石越大，阻塞機率越高，阻塞後會讓腎臟壓力上升，導致尿液無法排出、腎功能受損，易滋生感染。假如輸尿管完全阻塞超過3週，還會造成不可逆腎功能傷害。此外，當泌尿系統有細菌感染、結石阻塞時，就會有菌血症、敗血症的風險。

7、8月是結石好發時機，周固呼籲民眾，平時就應多喝水預防結石，民眾可透過尿液顏色判斷喝水量是否足夠，喝水量足夠時，尿液應為淡黃色，如果顏色變深，就要增加水分攝取量。

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