吃冰喝冰水沖冷水澡 炎夏消暑3大誤會

2019-07-11

記者謝介裕／南投報導

炎炎夏日，氣溫不斷飆高，絕大多數的人都曾有買冰吃或喝冰水的消暑經驗，尤其當吃進第一口冰時，更讓人有種全身從頭到腳透心涼的暢快感；不過醫師說，不管是吃冰、喝冰水，甚至沖冷水澡等3種消暑方法，以醫學立場及角度而言，其實並非正確的，而且還會適得其反，讓人越喝越熱，不得不慎！

人體散熱靠出汗 吃冰毛孔會收縮

南投醫院中醫科醫師張慈文指出，漢代張仲景所著的《傷寒雜病論》，曾載明要治療中暑，第一步就是「先以熱水灌之，令汗出」，即是讓毛孔打開來排汗，解除悶在體內的熱氣狀況。

人體體溫約37℃，而冰水通常在10℃以下，喝下冰水的那一瞬間，就已為身體帶來負擔，並且消耗器官能量，久而久之對身體並非好事。

張慈文表示，人體散熱，主要靠出汗，吃冰或喝冰水會讓毛孔收縮出不了汗，熱氣就會悶在皮膚下，所以才會有愈來愈熱之感。同時，冰或是冰水都是吃到肚子裡，首先影響到的是脾胃的功能，而在中醫觀點，「脾胃」宛如是人體的鍋子，負責煮東西，鍋子煮東西之前，未能先熱鍋，還以冰或冰水刺激，長此以往，將使得脾胃的消化及吸收功能大受影響。初期可能只是會覺得容易肚子脹脹的，之後極可能會有腹痛、拉肚子的現象。

肺部功能也可能因吃太冷的東西，變成容易咳嗽、生痰，本身罹患慢性支氣管炎或哮喘、過敏體質的人，更易增加發作的頻率。尤其，女性朋友在經期前後，中醫師更建議對於冰品、冷飲等冰涼物，最好秉持「能不碰就不碰」的原則，以減少經痛等狀況發生。

醫師籲 喝溫開水是最佳消暑方法

張慈文說，其實最棒的消暑方法就是喝溫開水，因為冰水只能讓口腔周圍變冷，喝溫飲可以使毛孔血管擴張，讓體溫明顯降低，畢竟夏季戶外溫度與人的體溫差不多，所以接近體溫的飲料，既不會讓人體感到燥熱，又能達到汗腺舒張、排汗的效果。

至於沖冷水澡情況與吃冰、喝冰水相似，都只是治標不治本，毛孔塞住之後，出不了汗，當然身體調節散熱的功能便會越來越差。

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