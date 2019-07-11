《謠言終結站》患痛風要戒雞肉？ 營養師：急性發作才別吃

2019-07-11

記者羅碧／台北報導

網傳「雞肉屬於高普林食物，容易加重痛風病情，因此痛風患者不可以吃雞肉」，營養師表示，雞肉是屬於中普林食物，痛風急性發作時不要吃，平常日可以吃。

雞肉屬中普林食物 平常日可吃

郵政醫院營養師黃淑惠表示，每百公克食物的普林含量在25-150毫克屬於「中普林食物」，也就是痛風患者急性發病時不可以吃。每百公克雞胸肉的普林含量是137.4毫克、雞腿肉是140.3，雖然高於豬瘦肉的122.5，以及牛肉的83.7，都還是屬於中普林食物，不是高普林食物。

動物內臟、雞精等 最好不要碰

動物內臟就屬於高普林食物（每百公克食物的普林含量在150-1000毫克），像是每百公克雞肝的普林含量是293.5毫克、鴨肝是301.5、豬肝是229.1，痛風患者平常還是少碰。

值得注意的是，小魚乾屬於高普林食物，而且每百公克的普林含量是1538.9毫克，非常高；扁魚乾、白鯧、鰱魚、虱目魚、吳郭魚、魩仔魚、白帶魚等魚類和扇貝、文蛤、牡蠣、蟹黃等海鮮也是高普林食物，平時飲食就應注意，不要吃；黃豆、發芽豆類、豆苗、黃豆芽、蘆筍、香菇、紫菜等植物性食物也都是高普林食物。

一般人常忽略的高普林食物還有雞精、滴雞精、濃肉湯、酵母粉等，痛風病人最好不要碰。

一般痛風 仍可喝豆漿、吃豆腐

不過，黃淑惠提醒，雖然黃豆和黃豆芽是高普林食物，但是黃豆製成的豆腐、豆乾和豆漿屬於中普林食物，除了急性發病期之外，一般痛風的病人還是可以喝豆漿、吃豆腐和豆乾，不是所有黃豆製品都不能吃。

究竟普林和痛風有什麼關係呢？黃淑惠表示，普林是蛋白質分解的產物，會在肝臟分解成尿酸，再經腎臟隨著尿液排出體外。但有些人因本身合成尿酸的能力較強，或攝取過多高普林食物、或是腎臟排泄有問題沒辦法把尿酸排出去時，就會造成尿酸累積在體內而成為高尿酸血症。

高尿酸血症的人如果尿酸結晶沒有沉積關節不一定會引起痛風的疼痛症狀，但痛風患者一定存在高尿酸血症的問題。長期的高尿酸血症如不加以治療可能引發腎臟病、尿路結石或合併高血脂症、心血管疾病，千萬不可輕忽。

現在正值夏季，常有人認為喝冰啤酒可消暑利尿幫助尿酸排出，但是營養師提醒，痛風患者千萬不要嘗試，因為酒精會阻礙尿酸的排出，使得血液中的尿酸急速升高，反而引發痛風的發作；平時痛風患者一定要多喝水，喝水量以每公斤體重乘以30-35CC，若劇烈運動過後，喝水量為每公斤體重乘以40-45CC。

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