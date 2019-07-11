嘉市湖子內防洪 新建抽水站將啟用

2019-07-11

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「嘉義市南排分流系統及湖內抽水站興建工程」五月下旬完工，昨天市長黃敏惠、議長莊豐安等人現勘，測試新建抽水站內四台抽水機，同時啟動運轉狀況正常，達到每秒抽六噸水量（相當約五分鐘可抽光一座標準游泳池的水量），可投入防汛作業，強化湖子內防洪功能，目前工程進入初驗階段，八、九月驗收完成後正式啟用。

南排分流系統及湖內抽水站 初驗

黃敏惠說，湖子內區段徵收開發後，周邊排水系統改變，為改善八掌溪達五十年洪水頻率時，外水高漲、內水無法排出問題，同時解決未納入區段徵收區域及垃圾焚化廠周邊淹水疑慮，市府辦理興建該工程。

該工程斥資二億二千七百餘萬元，在八掌溪防汛道路下施作箱涵，長度約一千八百一十二公尺、集水井三處、新設側溝長度一千三百一十六．六公尺、道路墊高六百六十．八公尺、出流工及分流工各一座、防汛倉庫一座及新設抽水站一座。

嘉市府工務處長郭拱源表示，原湖內抽水站拆除後，兩台抽水機移至新設抽水站內，並添購兩台新抽水機，共有四台抽水機，同時運轉可達到每秒抽六噸水量，發揮防洪效果；南排分流系統自南排水出口處，沿目前八掌溪防汛道路往下游延伸施作寬五公尺、高三公尺箱涵（長度約一千八百一十二公尺）再排入八掌溪，可有效分流南排水出口排洪量。

住家鄰近永欽一號橋的居民林萬草說，湖子內因地勢低窪，遇颱風、豪雨易淹水，經常擔心到睡不著，早年他捐地由市府興建原抽水站，新抽水站距離原抽水站約十五公尺，抽水功能更好，讓他感到很安心。

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