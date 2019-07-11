雲林良品獲7千萬訂單 續戰台灣美食展

2019-07-11

〔記者林國賢／雲林報導〕二○一九台北國際食品展上月舉行，雲林良品在四天展期搶下七千萬元訂單，後續商機上看一億元，縣府與廠商接著將合作挑戰本月廿六日登場的台灣美食展，盼再創佳績，把雲林優良安全的農特產品推展至國內外市場。

台北食品展 銷售亮眼

雲林縣政府昨天介紹將參加台灣美食展的六家廠商及產品，縣長張麗善表示，雲林良品在剛結束的台北國際食品展創下佳績，四天展期吸引五千人次參觀，拿下七千多萬訂單，後續預計帶來一億元商機，證明雲林優良產品的魅力。

台灣美食展 26日起展售

農業處長張鴻猷表示，將參加台灣美食展廠商包括西螺鎮農會、糧莘農場、雲林縣農會、臻綠農業生技公司、嵩岳咖啡莊園、活力東勢公司等，產品有西螺好米、西螺名醬、有機椴木香菇、猴頭菇、黑木耳、紅藜、苦茶油；也有適合學生與上班族的大燕麥片、花生仁湯、黑芝麻粉、胡蘿蔔汁及獲得「台灣國產精品咖啡豆評鑑」年度冠軍的古坑咖啡。

西螺農會秘書沈培昇表示，西螺好米有口皆碑，在各美食展都有亮麗的銷售成績，也有非常高的回購率，有信心在這次台灣美食展有好的銷售成績。

張鴻猷指出，廿六至廿九日參展期間，雲林物產館每天都有免費試吃及舞台活動，並贈送印有「雲林良品 美味上場」的LINE POINT刮刮卡、雲林良品平安米及手提袋，歡迎民眾來體驗雲林良品的新鮮、安心與美好滋味。

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