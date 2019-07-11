打造衝浪勝地 金山中角灣蓋水上運動中心

2019-07-11

〔記者周湘芸／新北報導〕為打造北海岸金山中角灣為國際衝浪勝地，今年中央補助一千五百萬元在中角灣設置以衝浪運動為主的水上國民運動中心，已於七月開工動土，預計今年十二月啟用，未來鄰近的中角國小將整修為衝浪訓練基地。

提供教學課程等 預計12月啟用

體育處表示，金山中角灣是北海岸衝浪重鎮，除今年七月辦理十六梯次的免費體驗SUP立槳與衝浪活動，也將在年底打造水上國民運動中心，以不破壞地形地貌原則，設計一座兩層樓半建物，未來委由民間機構營運，提供水域運動基本教學課程、器材設備租借、安全宣導和更衣淋浴等服務，再配合中角灣海域讓民眾進行衝浪體驗。

市議員白珮茹指出，萬金地區夏天可以衝浪、冬天可以泡溫泉，新建的水上運動中心能加深當地特色，可望打造成「北台灣小墾丁」，但為環境保護與旅客安全，也建議可酌收費用，作維護清潔管理等，在推展觀光的同時，也能維持當地環境。

中角國小將整修為訓練基地

金山中角灣當地里長朱陳旺表示，過去因國道五號開通，增加民眾通往宜蘭的方便性，使衝浪人潮逐漸外移至蜜月灣，現興建以衝浪為主題的運動中心，希望能振興當地衝浪及觀光業發展。

體育處表示，金山中角灣不僅有水上國民運動中心，未來也將整合教育部及新北市的資源，將鄰近的中角國小整修為衝浪訓練基地，並請交通部觀光局規劃遊客服務中心，打造成國際衝浪勝地。

體育處指出，新北市已設置十六座國民運動中心，因應不同運動需求，增加多元服務選項。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法