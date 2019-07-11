公園體健設施保意外險 基市府將研議

2019-07-11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信義區孝德公園去年發生女童玩單槓時摔斷牙齒的意外，法院判決信義區公所應賠償醫療費近二十四萬元，市府決定不上訴，並全面檢視遊憩設施的安全性；至於公園的體健設施是否投保意外險？市長林右昌表示再研議。

去年九月，女童與家長到孝德公園遊玩，女童玩單槓時不慎摔落地面，摔斷門牙並有撕裂傷，女童的父母質疑單槓下方沒有鋪設安全軟墊或保護措施，附近也沒有警告標語等，聲請國家賠償。

女童公園摔斷牙 獲賠24萬

區公所答辯說，單槓是運動體育設施，並非兒童遊樂器材，女童的父母任憑女童單獨在最高的單槓跳躍，未在旁邊保護也有過失。法官最近判決，區公所和女童家長都要分攤責任，判決區公所應賠償二十三萬九千多元，全案仍可上訴。

這件意外發生後，區公所已增設安全軟墊及使用說明看板，避免再發生意外。這件國賠判決後，在網路上引起討論，正反意見紛陳，林右昌認為司法單位既然已經判決，政府跟民眾不需要斤斤計較，決定不再上訴。

林右昌：參考其他縣市做法

林右昌要求各區公所全面檢視遊憩設施，有安全顧慮者立即改善，他表示，基隆有一些鄰里遊憩設施比較老舊，市府近年已加速汰換與改善，同時也推動共融式特色公園。對於台北市明年將編列經費，針對公園體健設施投保意外險，他說，會參考其他縣市的做法，再進一步研議處理。

信義區的市議員韓世昱認為，公園投保意外險有其必要，對於政府及民眾雙方都更有保障。

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