農糧署攜手優質農民 進軍高雄漢神巨蛋百貨

2019-07-11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會農糧署攜手全國十六名優質農民，今將進軍高雄漢神巨蛋百貨；值得一提的是，這是精品雜糧首次進軍百貨公司，將力拚百萬元營業額。

農糧署南區分署嚴選十六家屏東、高雄、台南、嘉義及南投產銷履歷或有機驗證的蔬果、雜糧及農產加工品，今舉辦台灣優質農產品展售與品牌推廣拓展客源加值活動。

農糧署長胡忠一、農糧署南區分署長姚志旺提前為「夏日農來聚」活動暖身，十六名農民帶來冠軍農產上台走秀，現場邀請君鴻國際酒店西點主廚以參展農產品研發兩道創新甜點，包括芒果荔香甜點杯、旺來福豆能量棒。

高雄型農許倫肇是台灣玉荷包外銷量最多的銷量冠軍，主打玉荷包精釀啤酒、玫瑰桑椹玉荷包果醬，全國產銷履歷達人鍾紹文帶來有機驗證、產銷履歷雙認證紅龍果；郭泰呈是台灣三大出口香蕉貿易商之一，更是日本指定香蕉出口商，帶來香蕉米乖乖，吳暄喬則以頂級蜂蜜取勝。

姚志旺表示，活動也將於七月十九、二十日推出企業採購會，與農民面對面互動，現場媒合採購農產品；臉書粉絲專頁也開放訂購展售商品，整合虛擬、實體通路行銷效益。

展售期間推出優惠好康，如每日好物獨家限時促銷、消費滿四百九十九元抽農產品福袋（最高價值超過二千元）、五星飯店主廚現場示範甜點製作等活動，歡迎民眾共襄盛舉。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法