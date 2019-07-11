凶狠圓軸蟹專吃腐臭魚屍 別抓來吃

2019-07-11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區海洋濕地公園正值凶狠圓軸蟹產卵時節，蟹類橫行，卻有人在臉書po捕捉凶狠圓軸蟹進補炫耀文，林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華表示，凶狠圓軸蟹專吃魚類腐屍，有「清道夫」之稱，且大螯還會螫人，呼籲不要為了逞口腹之慾捕捉。

有「清道夫」之稱 不適合食用

每年農曆五、六月是凶狠圓軸蟹繁殖期，雌蟹大多有滿滿蟹黃，牠們在初一、十五黑夜時分，摸黑回到大海產卵，有些會因迷途或來不及返回巢穴，最近白天可以在陸地上見到其蹤跡，卻誤成人類盤中飧。

蘇文華說，在臉書上看到有人po文，秀出大啖凶狠圓軸蟹大餐，他也立刻回文告知，凶狠圓軸蟹是台灣體型最大陸蟹，但以腐敗魚屍為主食，有「清道夫」稱號，實在不適合食用。

林園濕地公園內設禁捕告示牌

他表示，導覽解說時也曾有遊客詢問凶狠圓軸蟹「可以吃嗎？」他都會勸阻。蘇文華說，沒有凶狠圓軸蟹或其它魚種擔任「清道夫」角色，腐敗魚屍勢將污染水質，影響生態環境；另外在公園從事捕撈，也違反高雄市公園管理自治條例，高雄市養工處早已在濕地公園設置禁止捕撈告示牌。

蘇文華表示，林園海邊有好吃的蟹類及野生龍蝦，有專業漁夫捕捉，如果無法辨識生物種類，不要任意食用，同時也呼籲愛護濕地公園內生物，給牠們一處安全棲地。

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