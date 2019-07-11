顧病母、護遺孤 鄭鍾玉妹獲孝行獎

2019-07-11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市杉林區婦人鄭鍾玉妹照顧罹患阿茲海默症的高齡母親無微不至，直到她在睡夢中安詳往生，更將胞弟一對遺孤視如己出，陪伴長大無後顧之憂，榮獲今年全國孝行獎。

連失至親 鄭鍾玉妹不低頭

鄭鍾玉妹今年六十二歲，父親早逝，家裡很窮住在破屋子，母親到工廠上班，每天省吃儉用，辛苦扶養七個小孩。鄭鍾玉妹是家中長女，從小就是母親的好幫手，母親忙著上班之際，她負責做家事，還要照顧弟妹，長大後擔任作業員，嫁人生了一對子女。

盡最大努力照顧老母

不料丈夫十二年前出車禍往生，母親因擔任志工腳斷住院，病癒後走路需要有人攙扶，後來更罹患阿茲海默症，七弟則出車禍往生，留下一對國中子女，接連噩耗打擊鄭鍾玉妹，但她未向命運低頭。

鄭鍾玉妹歷經喪父、喪夫及喪弟之痛，深知失去親人的心痛，要在母親有生之年，盡最大努力照顧。她多年來事親至孝，每天陪伴老母親身邊，做到無微不至照顧。

栽培亡弟子女 視如己出

最難能可貴的是，鄭鍾玉妹不忍姪子及姪女無人照顧，她一人擔起重責大任，全年無休照顧姪子及姪女的生活起居，從國中一路照顧到大學。她目前白天到自助餐兼差賺錢，希望能貼補家用，全心照顧姪子與姪女，讓已故胞弟能夠放心，她的孝行與大愛令人感佩。

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