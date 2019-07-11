經費3500萬 楊梅秀才窩溪擬設步道

2019-07-11

〔記者許倬勛／楊梅報導〕社子溪支流秀才窩溪，是貫穿楊梅的重要水脈，沿岸人口不少，一直是民眾的休閒場域、也是國小的通學必經路，然而因溪畔沒有人行步道，常見行人與車爭道，地方頻頻要求設置；市府水務局評估需求，明年將編列預算三五○○萬元設置護岸及人行步道，最快二○二一年動工，完工後可串聯老坑溪、社子溪全長五公里生態水岸步道。

楊梅里長徐耀青表示，同為社子溪支流的老坑溪，四年前已完成人行步道，民眾常從新農街的河岸步道出發慢跑，但行至老坑溪、秀才窩溪匯流的梅高路時，沿線步道就告中斷，河川兩岸也停滿車輛，讓行人大呼不便，希望市府填補這段不到一公里的步道缺口。

爭取前瞻補助

市議員李家興日前與楊梅區公所、水務局等單位現勘，水務局預計從新梅六街忠孝橋至金華街復華橋增設護岸一七○公尺、河岸步道四○○公尺，並施作綠美化及加高工程，初估總經費三五○○萬元，將編列至明年度預算，並向中央爭取前瞻基礎建設經費。

最快後年動工

水務局表示，步道工程多使用公有地，僅部分需徵用台鐵與私有地，目前正積極協調，初步取得對方同意，若順利爭取預算、取得用地，最快可於後年動工，完工後可與老坑溪步道串聯，形成環狀步道，提供民眾休憩好去處，也保障通學安全。

另，社子溪早期未依「河川治理線」闢建防汛道路及護岸，防洪、排洪能力不足，為防範豪雨侵襲造成水患，市府水務局規劃兩期工程改善，首期獲中央前瞻計畫核定補助一．四億元、市府自籌三千六百萬元，從楊梅區老飯店橋至愛鶴橋新建一公里長的右岸堤防，預計二○二○年底完工；兩期工程完工後，防洪標準拉高至五十年重現期距。

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