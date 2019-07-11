竹市推餐券 弱勢童放暑假不愁三餐

2019-07-11

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕暑假到來，有不少弱勢家庭的孩子，因大人忙於生計或家中突遭變故，三餐吃不飽，新竹市政府提供「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐券，每張面額五十元到八十元，可到早餐店或超商兌換，讓他們餐餐都飽足， 安心長大。

餐食補助計畫不放假

市府三年前結合愛心商家，啟動「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助計畫，只要弱勢家庭遭遇緊急事故，社工員評估後就會核發餐券，可就近到超商、早餐店及便當店，兌換熟食、便當、麵包，去年有七千多人受惠。

就讀小學的小豪說，他可以兌換牛奶、便當及飯糰，「不用天天吃泡麵了」。

店家或超商可供兌換

市府社會處表示，若發現學童三餐不繼或鄰居家中出現變故，可通報社會處，由社工員評估其家庭狀況媒合相關資源，包括提供餐券、物資、福利諮詢與協助申請，通報電話：03-535-2653、03-535-2657。

新竹縣政府在暑假期間，也以面額六十元、五十元的餐券讓弱勢中、小學生免於飢餓。

此外，縣府二○○九年起與華夏社會公益協會合作開辦陽光助學早餐計畫，免費提供健康早餐給弱勢家庭學童，十年來已照顧一萬六千五百卅二人次，供餐量達一百六十五萬三千兩百份。寒暑假前也提供陽光飽飽福箱計畫，已供應一萬八千七百一十一箱。

另有愛心食物券救急

縣府社會處也針對縣內驟然陷入困境的家庭，透過「幸福竹縣愛心讚」計畫發放每本面額八百元的「愛心食物券」，可到縣內四大超商兌換即時或生鮮食物。

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