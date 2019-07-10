蟹足腫醜疤掰掰！ 放射治療平整無痕

2019-07-10

記者賴筱桐／新北報導

夏天輕薄短衫，身上的醜疤遮也遮不住，尤其是會反覆發作的蟹足腫，不僅影響美觀，產生不適也令人困擾。藝人「蜆仔」的父親劉伯伯，因背部蟹足腫時常疼痛、搔癢，亞東醫院整形外科團隊與放射腫瘤科合作，以治療癌症的放射治療，成功改善蟹足腫問題，追蹤1年半至今都未再復發，且傷口平整。

亞東醫院整形外科醫師游彥辰表示，台灣的蟹足腫年發生率約為萬分之15，與基因、免疫都有相關；好發於前胸、腹部、肩膀、上背部、頭頸處、耳朵等處，如果有這種體質的人，可能連長青春痘處、穿耳洞處、蚊子叮咬處，甚至是打疫苗處，都會發生蟹足腫。

劉伯伯5年前在後背部長了粉瘤，接受皮下腫瘤切除手術，術後疤痕復原不理想，逐漸形成疤痕增生，經常疼痛難耐。他到亞東醫院整形美容外科尋求協助，經醫師評估後認為，是術後疤痕增生形成「蟹足腫」症狀。整形外科醫師游彥辰與放射腫瘤科醫師謝忱希合作，與病人及家屬討論幾種治療方式，最後接受手術切除重修，並加上術後低劑量放射線治療。

兩位醫師以接力的方式治療，先將疤痕切除重新縫合，手術後連續3天由放射腫瘤科安排局部放射線治療。2週後拆除縫線後，在疤痕處持續貼「矽膠貼片」，術後1年半的追蹤，沒有疤痕增生復發的情形，也沒有出現疤痕疼痛、搔癢的症狀。

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