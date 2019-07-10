心律不整奪命 平均1小時2-5人

2019-07-10

記者吳亮儀／台北報導

75歲的張媽媽有高血壓，但沒有心臟病史，兩年前在家中突然昏倒，幸好兒子緊急做CPR（心肺復甦術），並在救護車到了之後緊急用心臟去顫器（AED）急救，讓心跳恢復，挽救性命。

初期警訊 發生心悸昏倒

心律醫學會統計，台灣約50萬人有心律不整問題，每年近萬人因嚴重心律不整送醫急救；台灣1年約2萬3000到4萬6000人因嚴重心律不整過世，等於平均每小時就有2到5人因此喪命。

台北榮總內科部心臟科醫師鐘法博說，心室顫動是最嚴重的心律不整因素之一，極可能引發猝死，當它發病時，會導致心臟無效顫動或收縮，無法將血液輸送到全身，導致病患失去意識和脈搏，若沒急救會快速死亡，也就是「心因性猝死」。

鐘法博指出，心室顫動原因可分做兩部分，一是35歲以上的病患多是因有心血管疾病造成，例如冠心病等；二是35歲以下的年輕人，會有這問題多是遺傳性疾病，例如先天基因變異或心臟肌肉病變所致。

鐘法博指出，大多數的病患在心室顫動第一次發病前，其實沒有特別症狀，而有些人可能初期有心悸、昏倒等警訊，因此對於心室顫動引起的心律不整，絕不可掉以輕心。

搶救首務 人工心臟按摩

他提醒，當感覺有心跳不正常的現象時，一定要找心臟科醫師詳細檢查，找出心律不整的類型，評估心律不整的嚴重性及引起心律不整的病因。

心律醫學會秘書長葉勇信說，搶救心臟猝死患者最重要是做人工心臟按摩，使血液持續循環供氧到身體重要器官，並利用電擊除顫，使心臟恢復正常運作。

他指出，當病人發生心律不整時，若能在1分鐘內電擊除顫加CPR，約90%可成功痊癒，隨後每晚1分鐘，活命的希望就減少7%至10%，錯過黃金時間，很可能造成病人腦死或成為植物人。

葉勇信說，若發現身邊的人突然休克、昏倒，有疑似心室顫動的狀況時，應馬上對患者進行CPR，並搭配電擊除顫，可以提升急救的成功機率。

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