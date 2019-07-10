磺胺類藥物恐嚴重過敏 特定基因 風險增40倍

2019-07-10

記者吳亮儀／台北報導

一名女大生因全身紅疹、發燒多日沒改善，甚至出現少尿、黃疸，就診檢查後才知道是因頑固型痤瘡，服用磺胺類藥物而引起嚴重的藥物過敏。

長庚醫院皮膚科團隊最新研究證實，如果帶有特定基因型「HLA-B*13：01」，在使用磺胺類藥物時，會更容易發生嚴重的藥物過敏，風險是一般人的40倍以上。

國人20％屬危險群

磺胺類藥物是一種老藥，用途為殺菌、消炎，是治療泌尿道感染、青春痘和皮膚發炎的常用藥物，使用機率很高、難以完全被取代；不過大約有3%到6%的人對磺胺類藥物過敏。

長庚研究團隊指出，約有15%到20%國人帶有「HLA-B*13：01」基因型，這些人若使用到磺胺類藥物會比一般人更容易發生藥物過敏，當中更有1%到2%會發展成嚴重藥物過敏，例如史帝芬強生症候群（SJS）、毒性表皮溶解症（TEN）等，也可能因嚴重藥物過敏導致肝、腎衰竭而喪命。

恐導致肝、腎衰竭

林口長庚醫院皮膚部與藥物過敏中心主任鍾文宏指出，若早期診斷和停止使用磺胺類藥物，一般輕微的藥物過敏患者就可達到症狀改善。但若是嚴重皮膚藥物過敏反應的病患一旦症狀出現後，即使停止使用磺胺類藥物，但藥物已引起全身性的免疫反應，仍會使病程持續進展、惡化，甚至造成死亡，死亡率甚至高達30%到40%。

林口長庚醫院皮膚部醫師陳偉迪指出，若能提早基因檢測和疾病早篩，利用藥物基因篩檢出易發生嚴重藥物過敏反應的高危險族群，可免除嚴重型皮膚藥物過敏反應常耗費龐大的醫療支出。

陳偉迪說，目前可利用貼膚測試、藥物淋巴球活化試驗等方式，讓民眾在使用磺胺類藥物前先檢查是否有藥物過敏，降低嚴重過敏發生機率。

他也提醒，服藥後，若出現皮膚紅疹、起水泡或嘴唇、口腔黏膜潰爛、發燒、喉嚨痛等症狀，應立即停藥並就醫，避免嚴重藥物不良反應等併發症發生。

這項研究結果去年7月已發表在國際知名研究期刊《皮膚病學研究雜誌》（Journal of Investigative Dermatology）。

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