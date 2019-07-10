治療思覺失調症 把握前5年黃金期

2019-07-10

記者林惠琴／台北報導

前一陣子電視劇《我們與惡的距離》掀起熱議，其中一位劇中角色應思聰罹患思覺失調症，讓不少民眾認識這類精神疾病，粗估全台近20萬人罹患此病。醫師提醒，患者只要把握病發頭5年的黃金治療期，穩定接受療程、不擅自停藥，也有機會像其他人一樣生活，重回社區。

規律用藥 有利正常生活

台灣精神醫學會秘書長張家銘表示，思覺失調症是腦部疾病，主要是「思考」與「知覺」功能失調，時常會出現幻聽、妄想、社交退縮等症狀。

張家銘指出，思覺失調症如同高血壓、糖尿病，是一種慢性病，穩定治療、規律用藥格外重要，穩定的體內藥效濃度有助於控制病況、維持功能，有利於患者回歸社區。但研究發現，不到6成病人出院後第1個月有回診拿藥，僅4成5持續治療1個月以上，顯示對於正確治療觀念不足。

病友丁丁罹病初期就不想吃藥、偷偷把藥吐掉，結果1週後馬上復發、惡化，小鬼的聲音繚繞耳邊、朋友的人頭像及其他視覺、幻覺不斷出現，變得眼神渙散、無法集中精神；病友小成在治療初期也曾經自行停藥，復發後導致病症加劇，幻聽、妄想日夜叨擾，更加心生恐懼，所幸兩人經過調適，已經學會與疾病共處、按時用藥，目前病況控制穩定。

擅自停藥 恐傷腦更惡化

張家銘強調，思覺失調症病發後的頭5年為黃金治療期，若此時可維持穩定治療，能使大腦保持基本的運作與功能。但任意停止治療，復發風險將是穩定治療者的5倍，更恐導致腦部出現不可逆的損傷惡化，無法回復原本的狀態。

68歲的瑪麗也是思覺失調症病友，曾經是政大畢業高材生，26歲到德國留學後，開始出現幻聽症狀，忍痛放棄學業回台就醫而確診，但經過治療，可將幻聽當成朋友，如今每天寫書法、讀聖經，並照常從事接待外賓的任務，與一般人並沒有不同。

台灣精神醫學會理事長賴德仁強調，「社區精神醫療」是國際趨勢，但讓穩定治療的精神疾病患者回歸社會，需要醫療及民間機構的相互配合協助、相關人員的訓練、個案的追蹤輔導、患者的醫療費用、社區照護、支持及復元制度的建立等，因此呼籲政府投入更多資源。

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