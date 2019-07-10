麻竹筍盛產 農糧署啟動加工補助

2019-07-10

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農糧署因應麻竹筍盛產，啟動麻竹筍加工補助措施，加工廠以每公斤八．五元以上向筍農收購帶殼加工麻竹筍，農糧署補助加工廠集運及加工處理費每公斤一．五元，收購量暫訂三千公噸，再視後續產銷狀況調整。

加工廠每公斤8.5元收購 獲補助1.5元

六月下旬到十月是麻竹筍產期，農糧署統計，雲林竹筍種植面積四千多頃，總產量六萬多公噸，面積及產量都居全國之冠。

林姓筍農表示，麻竹筍分鮮食筍及加工筍，鮮筍主要是透過共同運銷到各地果菜市場拍賣，加工筍分為桶筍及長筍，農民採收後交由加工廠合作的集貨場運送，帶殼加工筍產地現每公斤收購價約七至七．五元，剝殼加工筍現每公斤約十三、十四元。

筍農指出，這幾年農業資材成本增加，帶殼加工筍生產成本每公斤九元多，這幾年價格不佳，根本不符成本；鮮食筍近十天果菜市場批發價一公斤在廿三至卅元間波動。

雲林縣副縣長謝淑亞、農糧署雲林辦事處主任劉信良及縣府農業處長張鴻猷等人昨到古坑麻竹筍園了解目前產銷及收購情況，有筍農反應集貨場收購價還是七至七．五元。

張鴻猷表示，縣府前天下午收到農糧署公文，收購期限為本月五日至九月卅日，筍農保留好單據可補發差額，農糧署的加工補助措施是加工廠商以帶殼筍每公斤八．五元以上價格向農民收購麻竹筍，農糧署補助加工廠集運加工處理費每公斤一．五元，並不是集貨場的收購價全都是每公斤八．五元。

縣府另函文國軍及學校等單位團膳多加採購，近期也將舉辦麻竹筍品嘗推廣會。

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