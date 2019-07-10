斗六4樓高垃圾臭翻天 莿桐人嗆封路

2019-07-10

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林斗六垃圾臨時轉運站堆積二萬多噸垃圾，散發濃烈酸臭味，與垃圾轉運站僅一溪之隔的莿桐大美村民懸掛抗議布條，村長何順良表示，垃圾惡臭不解決，不排除封路抗爭。

斗六市垃圾轉運站位於虎尾溪南岸，已堆積二萬多公噸垃圾，形成一座約四層樓高的垃圾山。

相隔虎尾溪 酸臭味籠罩村落

何順良指出，大美村位於虎尾溪北岸，只要吹南風，全村就籠罩在濃烈刺鼻的酸臭味中，村民即使緊閉門窗仍無法阻隔臭味，生活與健康都受到嚴重侵害。

當地村民表示，她在北岸農田耕作，整天都聞到臭酸的味道，還以為自己生病了，垃圾問題已經二、三年，實在已讓人忍無可忍。

反應2、3年無解 忍無可忍

何順良說，轉運站垃圾問題已向雲林縣環保局反應多次，卻得不到解決辦法，懸掛白布條抗議只是先表達地方心聲與不滿，若未能在短期內解決，不排除封路，拒絕垃圾進場。

環局：他縣焚化廠歲修影響去化

環保局副局長林武宏表示，今年已經協助斗六去化四千二百噸垃圾，五、六月因其他縣市焚化廠歲修，能夠去化垃圾量減少，才會造成垃圾量增加，目前環保局每天協助斗六市去化四十噸到六十噸垃圾。

林武宏指出，環保局會協助公所消毒除臭，抑制味道，減少垃圾場對周邊環境影響，若斗六市公所願意提出垃圾打包計劃，也會協助向中央爭取經費。

斗六市長林聖爵表示，垃圾處理機關是縣環保局，原本協調每天要去化三百六十噸，但現在每天僅去化四十至五十噸，與每天進入轉運站垃圾差不多，公所也相當無奈，公所會加強周邊消毒，也會請縣府積極處理。

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