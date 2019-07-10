新莊郡役所不列文資 文德段公辦都更案重啟

2019-07-10

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府二○一三年推動公辦都更案，因新莊郡役所（現新莊派出所）的文化資產保存爭議而卡關；文化局表示，經審議考量新莊郡役所經多次增改建，已決定不指定古蹟或歷史建築，新莊文德段公辦都更案露出曙光。

文化局︰多次增改建 歷史性低

新莊文德段公辦都更基地共二二七八坪，其中位於新莊老街的新莊郡役所，經市警局新莊分局去年二月通報進行文化資產價值評估，去年六月列冊追蹤，今年二月列為暫定古蹟。

文化局指出，新莊郡役所在六月提送「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會」審議，考量建物現存物件已無法呈現其歷史、藝術與科學價值，以及建物造型與清水紅磚牆無特殊的民間藝術特徵，未達古蹟指定暨歷史建築登錄基準。

財政局財產開發科科長張志益表示，新莊文德段都更案基地面積共二二七八坪，市有地面積佔七十四．七六％，規劃將重建新莊派出所，並興建兩棟分別為卅二層、廿七層建物，可增加三六九戶社會住宅及一百個機車停車位。至於二○一○年登錄為歷史建築的武德殿，都更過程不會拆除，將進行修復利用。

文史團體︰新北僅存 盼保存

不過，文史團體代表賈伯楷認為，目前全台郡役所多數被改建為警察局或政府機關，新莊郡役所是新北市僅存的郡役所，應符合稀少性及地方特色，仍希望能夠保存。

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