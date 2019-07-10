桃園境外移入登革熱15例 創近3年同期新高

2019-07-10

〔記者陳恩惠／桃園報導〕本土登革熱疫情目前多發生於高雄市與台南市，因北部未傳出本土疫情，市府衛生局擔心會被忽視，昨天發出警訊表示，桃市已累積十五起境外移入的登革熱確診病例，個案多是前往登革熱流行地區旅遊、登革熱疫區人士來台旅遊或工作，以及新住民返鄉探親等，創下近三年同期新高。

大多來自東南亞等登革熱流行疫區

為阻絕登革熱於境外，衛生局昨也舉辦「登革熱衛教宣導」記者會，透過話劇演出搭配衛生教育，指導民眾前往東南亞等登革熱流行地區旅遊時，如何避免蚊蟲叮咬等防疫措施。

衛生局同時邀請桃園市旅行商業同業公會參加宣導活動，要求業者於出團前的行前說明會、行前注意事項通知書、旅行團LINE群組等多方管道，在旅遊前、旅遊中及返國後，都能向旅客宣導登革熱防疫事項。

疾管署：全國境外移入已達202例

據衛福部疾病管制署統計，今年以來全國登革熱境外移入個案數達二○二例，已創十年同期最高；桃市截至六日止，廿七週內已確診十五例，全為境外移入個案，病例數比前年的九例、去年的八例還多，也創下桃市近三年同期新高。經疫情調查發現，個案感染源為印尼、馬來西亞、越南、菲律賓、泰國及柬埔寨等國，這些東南亞國家已被疾管署列為旅遊疫情建議的第一級注意。

衛生局：疫區返國 應自主健康管理

衛生局呼籲民眾，前往登革熱流行地區旅遊應落實防蚊措施：穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處噴灑經核可的防蚊藥劑，住宿選擇有裝設紗窗、紗網或室內空調的環境，避免蚊蟲叮咬，回國返家後應自主健康管理十四天。

自主健康管理期間，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉疼痛及出疹等症狀，應立刻就醫並主動告知旅遊史，便於醫師診治及通報，以利後續衛生單位及早進行相關防治措施，避免社區內出現次波感染疫情。相關問題可撥打：1922或衛生局廿四小時防疫專線：0800-033355諮詢。

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