桃園《高鐵桃園站-楊梅火車站》211線公車 16日起試營運

2019-07-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕為便利楊梅地區民眾搭乘高鐵與機場捷運，市府交通局與統聯客運協商，將於十六日起開通「211捷運高鐵桃園站—楊梅火車站」市區公車，每日來回十二班次，前期先試辦三個月，歡迎民眾多加利用，未來將視試辦期間的營運情形，決定是否常態營運。

試辦3月 再決定是否常態營運

211線市區公車的收費方式同市區公車採里程計費，從捷運高鐵桃園站至楊梅火車站票價四十元、半價廿元，行車所需時間約四十五到五十分鐘，由於新路線屬市區公車路線，適用持桃園市民卡搭乘買一送一優惠，以捷運高鐵桃園站到楊梅火車站為例，第一趟四十元，第二趟只要廿二元，平均每趟為卅一元。

211線公車由高鐵桃園站發車，行經高鐵北路、領航北路、高鐵南路、梅高路與大成路至楊梅火車站，每日來回十二班次。從高鐵站發車時刻分別為上午六點四十分、八點卅分、十點十五分，中午十二點卅分，下午二點十五分、四點廿分；從楊梅火車站發車時間為上午七點卅分、九點十五分、十一點，下午一點十五分、三點、下午五點十分。

方便楊梅人搭乘高鐵與機捷

211線市區公車將採用甲類低地板大客車營運，沿途行經青埔國中、老Ｋ舒眠文化館、捷運桃園體育園區站、捷運高鐵桃園站、楊梅高中等重要站點。

交通局長劉慶豐表示，楊梅地區的議員、里長頻頻反映，從楊梅到高鐵桃園站無直達公車，民眾必須先到中壢再轉乘，相當不方便。交通局評估當地民眾確實有直達車需求，於是提案至桃園市市區汽車客運審議委員會，經審議通過而開闢該路線，未來如果有長期運量需求，將會公開徵求客運業者行駛該路線。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法