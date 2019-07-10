《新竹》17歲少女勤練 跳級上德大學舞蹈系

2019-07-10

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕懷抱國際職業舞者夢的國立竹北高中舞蹈班二年級學生樓晨禕，上高中後犧牲所有休閒娛樂，勤加練舞補強；蟄伏兩年，經老師鼓勵勇闖德國福克旺藝術大學舞蹈系的甄試，歷經層層關卡，在十七歲生日前夕，以最小年紀獲跳級錄取該校，而這也是竹北高中舞蹈班的首例！

帶隊應試的老師薛美良說，歷經四天共四關八場的考試，晨禕得以最小年紀獲得跳級錄取，她認為除‭了發揮舞藝的實力外，注重細節、沈穩自信的面試表現，讓晨禕在來自各國一百五十七名複試者中脫穎而出，九月即將飛往德國就學圓夢。

高中女生自學 獲美音樂學院獎學金

五歲就上台獨奏拉小提琴的新竹市十八歲高中女生林依綾，以在家自學的同等學歷考取美國排名前五大的俄亥俄州歐伯林音樂學院，且獲全額獎學金，八月底要赴美一圓出國念書夢想。她說，學音樂雖辛苦，但她很享受拉奏的樂趣，期許成為頂尖交響樂團團員，像台灣小提琴家黃俊文般，光耀台灣。

多數人不看好林依綾選擇在家自學方式學音樂，因要忍受孤獨的練琴時刻及和同學分離，但她個性獨立，懂得自動自發，加上熱愛音樂，對她來說，在家自學每天花五、六個小時拉琴，是件很享受的事，還可集中目標全力拚托福和獨奏，不用花心思在社會科或自然科。

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