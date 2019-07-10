上半年OHCA患者救活率 竹市消防局創新高

2019-07-10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市消防局急救到院前心肺功能停止（OHCA）患者，救活率創新高！今年上半年竹市緊急救護案件到院前無呼吸、心跳的OHCA患者，經消防員搶救，急救成功率從去年的廿二點九%提升至廿四點六%；康復出院從去年的五點三%提升至七點七%。總計一月起消防局共受理二○七件OHCA救護案件，成功救活人數五十一人，到院前心肺功能停止患者康復出院人數十六人，起死回生救活率半年來創新高。

從去年22.9%提升至24.6% 成功救活51人

內政部消防署統計，去年全國急救成功率為廿二%、全國康復出院率為三%。消防局長李世恭表示，第一個發現患者的永遠不是救護人員，而是身旁的人，所以人人都具有基礎的CPR技能格外重要，可避免悲劇發生。四月一對葉姓父子傍晚在某國小體育館打羽球，父親突然倒地沒有呼吸心跳，兒子撥一一九求救，執勤員除即時派遣救護車前往，更於線上指導兒子施作CPR急救父親，透過線上執勤員電話教導，在救護人員抵達前的三分鐘，持續替父親做胸部按壓，救護人員到場後再使用AED電擊器電擊，讓葉姓男子恢復意識而送醫，順利康復出院，沒有留下後遺症。

李世恭說，為提昇緊急救護服務品質，近年除積極推廣民眾學習CPR救命術外，更於二○一七年充實自動心肺復甦機與十二導程心電圖系統等設備，提供更優質的心臟按壓及心電圖監測。系統自二○一七年底啟用，分析疑似心肌梗塞案件五十二件，成功救援七名急性心肌梗塞患者完全康復出院。

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