《苗栗》夏季東方美人茶評鑑 鄧國權茶園奪特等獎

2019-07-10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣夏季東方美人茶評鑑競賽昨在頭份市農會登場，總計有四○六點參賽，茶農普遍認為，受天候影響，好的茶菁減產許多，使得製茶難度增加，但整體品質仍維持水準，經過激烈評選後，由頭份市「鄧國權茶園」摘下特等獎，再度奪回「苗栗茶王」寶座殊榮。

東方美人茶是客家庄特色茶種，靠著小綠葉蟬著涎形成獨特的「蜂蜜香」、「熟果味」，今年雖受氣候影響產量減少，但各茶農仍以專精技術補足茶量，使得今年參賽點數比去年多上一百點，競爭激烈。

評審委員吳聲舜指出，早期乾旱、近來大雨，影響茶葉生長，但悶熱潮濕也使得參賽品質反而更提升，因此破格增加三名頭等獎名額，達十名。

去年才奪下全國冬季東方美人茶評鑑特等獎的鄧國權茶園，今年也再次參賽，雖然去年與夏茶茶王失之交臂，但捲土重來重奪特等獎，再度登上茶王寶座。

代表父親鄧國權前來領獎的鄧羽妡表示，近幾年因氣候異常，影響茶葉生長，製茶難度增加，尤其今年梅雨季雨水多，製茶過程中有特別著重發酵步驟，茶廠也秉持古法，完整呈現東方美人茶的特質。

今年入等的獲獎者中，不乏許多茶農第二代年輕人，讓苗栗茶產業傳承及轉型看見新契機，苗栗縣長徐耀昌頒獎時也勉勵茶農們，預祝獲獎者能於下週在桃園龜山區登場的全國賽中再創佳績，為苗栗爭光。

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