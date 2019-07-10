竹縣抵繳高額地價稅6方案 7/15 起受理

2019-07-10

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府研擬抵繳高額地價稅的六大方案，近日正式公告且受理申請。縣府提出無償供縣府使用至少三年的六個抵稅計畫分別是當做：臨時路外停車場、公園綠地廣場、文化藝術創作、簡易運動設施、車輛移置保管場以及苗圃園地。其中文化藝術創作用地部分，配合前瞻基礎建設打造竹北國際客家藝術村計畫的東興圳整體景觀再造工程，將優先以東興圳周邊一百公尺範圍基地為推動目標，受理面積至少要五百平方公尺（約一百五十一坪）以上，免費給縣府使用至少四年。

縣府表示，抵繳高額地價稅的方案名為「新竹縣政府二○一九～二○二二年美化市容計畫案」，所屬六個子計畫將從七月十五日起到八月十五日止，受理竹縣因區段徵收或公辦市地重劃，產權屬於原始配回，或因繼承取得且沒有買賣交易紀錄而閒置中的抵價（費）地，地主須是自然人才行，符合資格者就可以向縣府地政處徵收科申辦。

至8/15止向地政處徵收科申辦

縣府表示，六個計畫土地面積要求最少的也要有五百平方公尺（一百五十一坪）以上，像是文化藝術創作用地、綠地。最大的使用面積要求至少要有五千平方公尺（一千五百一十二坪），像是車輛移置保管場和苗圃園地。其中車輛移置保管場無償提供使用期間長達十年以上，與另五種計畫只要三或四年不同。

簡易運動設施申請面積一千兩百平方公尺（三百六十三坪）起跳；公園廣場相加總面積至少要兩千平方公尺（六百零五坪）。

六個計畫的基地需求，有的有必須臨接路幅六到十二公尺不等道路，或周邊一定距離內，經會勘確認沒有相同設施、或是所申請相同功能需求的限制。要做綠地使用者，基地現況必須是草皮、且自行維護管理。

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