新竹到了 7動物意象歡迎你

2019-07-10

〔記者洪美秀／竹市報導〕位在國道一號新竹交流道公道五路及光復路出入口的主視覺意象指標，高聳的黃綠智慧光點和山水律動指標，曾被網友KUSO是掏耳棒或開瓶器、足球金盃，但近期完工的成品，不僅有明顯的「HSIN CHU」字樣，更化身為可愛動物圖案 ，加上白天、夜晚不同風情，讓不少人覺得進入新竹的視覺感變美了。

由新竹在地藝術家賴純純以「如風的行板」為理念設置的「智慧光點」與「山水律動」兩座公共藝術裝置，就位在國道一號新竹市交流道光復路與公道五路兩大出入口。其中，公道五路上高聳的黃綠相間智慧光點裝置藝術，因造型具現代感，未完工前，曾被網友或民眾KUSO說是耳掏棒或開瓶器，意外打開知名度，成為很多人到新竹市就會注意的新地標。

市長林智堅說，竹市是全國最年輕的城市，加上年底市立動物園要重新開園，才會再邀請藝術家任大賢以擅長的線性雕塑描繪動物活潑有趣的造型，分別讓猩猩、天鵝、企鵝、貓、海豚、長頸鹿與海豹排列出「HSIN CHU」字樣，透過每個字母代表的動物圖樣，營造城市歡樂氛圍。

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