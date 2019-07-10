彰化十大危險水域 什股海域居首

2019-07-10

潮汐變化大 近10年來已6人溺斃

〔記者湯世名／彰化報導〕炎炎夏日，戲水是最沁涼的消暑方式之一，但彰化縣消防局昨天公布全縣十大危險水域，其中伸港鄉什股海域、芳苑鄉王功漁港及八堡一、二圳為危險水域前三名。消防局強調，什股海域因潮汐變化大，多為民眾戲水因漲潮脫困不及而溺水，近十年來已傳出六人溺斃，民眾戲水千萬要注意安全。

王功漁港及八堡一、二圳二、三名

消防局公布的十大危險水域，包括有伸港鄉什股海域、芳苑鄉王功漁港、八堡一圳與二圳沿線、線西肉粽角海域、鹿港鎮彰濱工業區海域、員大排、彰化市大肚溪、芬園鄉貓羅溪、濁水溪、溪州鄉莿仔埤圳等。

消防局指出，近十年來，前三名的危險水域，什股海域共與王功漁港都分別傳出二十二人溺水事件，八堡一、二圳則有二十一人，其中什股海域的二十二人當中，就有六人分別因釣魚、戲水與工作而溺斃。

消防局表示，天氣愈來愈熱，許多青年學子都會趁著暑假前往戲水，卻因為沒有注意水域安全，造成部分縣市溺水事件頻傳，彰化縣十大危險水域多具有位置偏僻、無人管理或潮汐變化大等共同特性，一旦發生溺水意外，通常會造成救援不易。

消防局強調，他即日起至九月防溺計畫執行期間，除透過至各學校及集會場所宣導、辦理各項水上救生演練及訓練提升救援效率，並於七至八月間重點加強期間，分別在什股海域、肉粽角海域、彰濱海域、王功漁港等地點設立警戒站及加強機動巡邏，並於潮汐落差大的觀光景點如王功漁港及什股海域等處增設潮汐告示牌，而且十大危險水域共設有一一○二組救生圈架。

消防局呼籲，學生家長除了在暑假期間應多注意孩子們出遊的動向，不要讓他們去危險的地方戲水之外，更重要的是要加強孩子們水域安全觀念，可以保護自己、提醒同伴，甚至向親朋好友宣傳水域安全，畢竟生命無價，千萬不要拿自己的安全開玩笑。

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