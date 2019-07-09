子宮肌腺症復發 經血大爆量

2019-07-09

記者林惠琴／台北報導

35歲家庭主婦郁婷（化名），2年前經痛就醫檢查，確診「子宮肌腺症」，服藥後症狀改善就擅自停藥，也不再追蹤，結果3個月前經血爆量，每天用掉10多片夜用衛生棉，並伴隨嚴重經痛、無法走路，更在廚房煮飯時，因疼痛難耐而不慎打翻油鍋，嚇得她趕緊回診。

台北榮總婦女醫學部主治醫師洪煥程表示，子宮內膜異位症是女性常見疾病，主要是經血逆流至卵巢、輸卵管、骨盆腔等部位，跑到卵巢為「巧克力囊腫」，在子宮肌肉層內則為「子宮肌腺症」。

洪煥程解釋，逆流經血堆積會導致局部發炎及沾黏，造成患者出現經痛、性交痛、經血過多、不孕等症狀，嚴重影響生活品質。

洪煥程指出，多數患者會因疼痛症狀而求診，除了緩解疼痛外，尚需進一步評估病人年紀、囊腫大小與生育需求等條件進行個人化治療。

洪煥程說明，只要月經持續來潮，子宮內膜異位症就不會消失，若自行停藥或手術後未搭配長期藥物治療，2年內復發率可達到2成以上。在治療用藥上，傳統雄性素及停經針劑藥物容易產生雄性化或更年期症狀等副作用，不建議使用超過6個月；另有新型口服黃體素則是副作用相對少。

勿自行停藥 以免病症惡化

洪煥程提醒，若出現經痛、性交痛、骨盆腔疼痛、經血過多問題，建議及早就醫、釐清病況；正在用藥進行長期治療者，也應該每3個月回診追蹤1次，若真有停藥需求，則可與主治醫師諮詢、討論，千萬不要因症狀減輕就中斷服藥，以利穩定控制病情，避免病症惡化。

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