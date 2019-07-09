類風濕性關節炎 適度運動保關節靈活

2019-07-09

文／陳宛玗

類風濕性關節炎病人常因骨骼及軟組織受破壞，導致四肢關節腫痛、僵硬、角度受限，長期下來使得關節變形、肌肉無力等症狀，在關節無法正常活動下，讓生活品質大受影響。

提醒患者別因為怕痛而不願意動，適度的運動可增加肌肉柔軟度，避免肌肉、關節囊韌帶變緊，以降低關節僵硬的機率，並能改善肌力與耐力，增加關節活動度。

◎以下手部運動供病友參考：

●「指掌關節活動運動」，將手指盡量伸直打開繃到最緊，再握掌，各做10次。（圖1）

●「對指運動」，兩指相合，大拇指分別與食指、中指、無名指、小指指尖相貼合，再分開，這動作可練手指靈活度。（圖2）

●「手腕關節運動」，手腕往上翹，再往下摺。

●「前臂旋前、旋後」，將手肘彎曲，手掌、手腕、手肘整個往右翻轉，往左翻轉；再將手放桌面，手肘伸直，手盤往外旋轉、往內旋轉。

●「肩關節運動」，將身體側邊靠在牆壁旁邊，先從右手舉高在牆上繞圈，再換左邊靠牆，左手舉高在牆上繞圈，最高處停留30秒。至於身體要靠牆壁多遠，端看手能舉多高而定，凡事不要勉強。（圖3）

●「上肢伸展拉筋運動」，右手心朝上舉平，左手將右手盤往下往內壓，換手；也可以手盤直接壓牆壁。（圖4）

●腳部則可進行「踝關節運動」，坐著翹高雙腳腳趾，以及踮腳跟，腳掌向內跟向外翻轉。

建議關節運動每個動作每次做10下，一天約3~5回，在沒有引起疼痛沒有受限的最大範圍內活動。

伸展運動部分，應保持該姿勢30秒，一天約做3~5回，不要做反彈動作，也避免忍痛勉強伸展。

日常生活應簡化活動，採省力姿勢，記得注意保暖、不要提重物、避免持續重複某一動作來保護關節。

剛睡醒時、長時間辦公或維持固定姿勢後，都應先伸展一下關節再起身。

（作者為大林慈濟醫院復健科物理治療師）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法