小酌幾杯臉紅紅 罹食道癌風險較高

2019-07-09

記者李容萍／桃園報導

仲夏夜與三五好友聚餐、小酌幾杯，有的人會臉紅發熱，有的人卻面不改色。醫師提醒喝酒會臉紅者，小心罹患食道癌的風險比正常人高！這是因為喝酒易臉紅，代表體內缺乏乙醛去氫酶，肝臟無法代謝酒精轉成的乙醛，導致血管擴張出現臉潮紅現象，建議應比一般人減少酒精攝取量，甚至應該戒酒，降低罹癌機率。

體內缺乏乙醛去氫酶

桃園市聯新國際醫院肝膽腸胃科醫師王尹宸表示，乙醛是世界衛生組織認定的一級致癌物，長期累積體內，恐會提高癌症發生率，其中又以頭頸癌、食道癌風險最高。美國建議的酒精標準劑量是男性每天攝取14公克酒精，大約是2瓶啤酒的量，正常男性1天如喝酒超標，罹癌風險會上升5倍；而喝酒易臉紅族群，罹患食道癌比率比正常人高40倍，倘若又飲酒過量甚至會高出80倍。

臨床上，一名50多歲男子有喝酒習慣，因關節疼痛經常服用止痛藥，日前胃部不適經門診安排胃鏡檢查，發現是第一期食道癌，經治療後恢復情況良好；另一名50多歲的男子就沒這麼幸運，吃檳榔又抽菸、喝酒，因為吞嚥時喉嚨有異物感，甚至吞嚥固體食物會吐出來，經胃鏡檢查確診為第三期食道癌，接受化放療治療，癌細胞仍轉移。

王尹宸表示，食道癌初期症狀不明顯，如有吞嚥困難、胸口灼熱、體重減輕等情況就應提高警覺，少數人甚至會有呼吸困難、淋巴結腫大症狀，特別是自身有頭頸癌、菸酒檳榔重度使用族群，還有少數受過食道腐蝕性傷害等高風險族群，更要定期接受胃鏡追蹤篩檢。

衛福部2019年的死因統計，癌症連續第37年蟬連國人10大死因之首，食道癌死亡率為男性癌症死因第5位，平均死亡年齡為59歲，食道癌95%以上都是鱗狀細胞癌，主要風險因子是菸、酒、檳榔，近年國人抽菸及嚼食檳榔比率逐年下降，但喝酒比率卻逐年上升，顯示酒精是致癌主要因子。

減少攝取降低罹癌率

據統計，國人體內基因缺乏乙醛去氫酶比率高達50%，代表每2人就有1人有基因缺損。目前部分醫院健檢中心有提供酒精代謝基因分析檢測，透過基因檢測，能早期發現自體酒精代謝基因是否缺乏，及早做好健康管理，可避免攝取過多酒精。

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