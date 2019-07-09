顧病親不喊苦 李姿瑩、林再來獲全國孝行楷模

2019-07-09

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義市世賢國小教師李姿瑩為家中獨生女，五年前母親罹患帕金森氏症，隔年父親糖尿病況急轉直下，除需洗腎，又視網膜剝離、幾近全盲，她上班獨撐家計，還要家裡、日間長照中心兩頭跑，照顧雙親無微不至、沒有怨言；嘉義縣六十三歲林再來陪伴不良於行的九十歲老母，時常騎電動四輪車載她「趴趴走」，兩人的孝行可風，獲選內政部全國孝行獎孝行楷模，十日將接受表揚。

國小師李姿瑩 獨生女一肩扛

嘉義市西區公所區長許猛欽說，李姿瑩教學做事認真負責、心思細膩且待人熱誠，因她的母親手腳無力、父親幾近全盲且要洗腎，雙親洗澡、如廁、夜間翻身等，都由她包辦，經年累月照顧雙親，她樂觀以對，把自己當父親的眼、母親的肢體。

李姿瑩在內政部全國孝行獎表揚專輯中提到，小時候父母也是這樣疼惜、照顧著她，她現在這樣做，絲毫不覺得累，只希望父母身體健康好轉、平安。

林再來辭工作 載9旬母趴趴走

林再來老家在水上鄉大堀村，十七年前，母親誤信廣播節目推銷的保健食品，吃到器官衰竭、不良於行，且罹患青光眼、腎臟病，眼睛幾近全盲，林原本從商，因父母年邁，田間粗重農活都由他負擔，五年前父親過世，他辭掉工作，專心照顧母親，為避免母親久病鬱悶，每天騎四輪電動車載母親往返菜市場、社區公園，跟鄰居談天說地。

林再來認為，小時候父母騎車載他到處遊玩，現在換他回饋親恩，及時行孝。

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