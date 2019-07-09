阿里山林業暨鐵道 登錄「重要文化景觀」

2019-07-09

〔記者陳璟民／嘉義報導〕全國第一個「重要文化景觀」誕生在嘉義，就是林業與鐵路相應而生、迄今有一○七年歷史的「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，文化部長鄭麗君今天將到林鐵本線竹崎車站公告，並授證給林務局及嘉義縣、市政府等相關機關。

全國第一個 文化部長今授證

農委會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處轄管跨嘉義縣、市且動態保存的阿里山林鐵，去年三月經台北藝術大學建築與文化資產研究所所長黃士娟，以「阿里山林業暨鐵道文化景觀」在我國林業史、鐵路史與相關技術面、產業面的發展深具代表性等理由，爭取政府列為重要文化景觀，文化部依文化資產保存法辦理文資價值評估、現勘及公聽會等審議程序，日前審議通過。

有助林鐵申請登錄世界遺產

黃士娟昨受訪說，本案是國內罕見跨縣市的文化景觀，我國三大林場之首是阿里山林業，當年木材運到山下嘉義市，業者加工運銷國內外，登錄為「重要文化景觀」，層級由地方的躍為國家的，對於我國積極推動阿里山林鐵申請登錄世界遺產潛力點，這樣要接軌世界也比較有力。

林鐵文資處長黃妙修表示，阿里山林鐵在一九一二年（日治大正元年）十二月，嘉義至二萬平完工通車，全長六十六‧六公里，後因林業開發需求，拓展至阿里山並增設各支線，目前總營業路線長度七十一‧四公里，是世界知名登山鐵路之一，還擁有Z字型、Ｕ-turn、螺旋式登山路線與直立汽缸Shay蒸汽機車等四大工法，經地方政府指定古蹟八處、登錄四十二棟歷史建築，能成為我國首處「重要文化景觀」，令人振奮。

「阿里山林業暨鐵道文化景觀」登錄為「重要文化景觀」的公告及授證儀式，今天中午十一點廿分在林鐵平地線與山地線轉換站、縣定古蹟竹崎車站舉行，現場並有火車三角線調頭展示、站區導覽解說等。

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