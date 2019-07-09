樟湖國中小新校長 就任24天退休

2019-07-09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林樟湖生態國中小八月起公辦民營，現任校長陳清圳辭去代理校長，昨起由候用校長陳作成（見圖，記者廖淑玲攝）接任，但其任期僅廿四天就屆齡退休，引發爭議；縣府教育處長邱孝文強調，依規定辦理，退休金也未因校長職增加，和教師職退休一樣。

雲林縣府通過縣立古坑樟湖生態國民中小學公辦民營實驗計畫，八月起由張榮發基金會、誠致教育基金會攜手經營。

陳作成62歲考上 完成2年儲訓

陳作成原任北港建國國中教師，昨到樟湖國中小學就職，建國國中校長林吉城、主任黃基津及多位校長儲訓班同學陪他履新，陳作成表示，他六十二歲考上國中校長且完成二年儲訓，教育處此一校長派令，讓他「圓夢」。

陳作成指出，校長儲訓、甄選都有一定規則，昨天接任校長不是為了「過癮」，更與退休金無關，退休後他還會在教育工作付出；他說，在教育界服務四十三年，從一九九一年起就開始考校長，自認能吃苦耐勞，對教育更有責任與使命，昨天到任氣氛很好，即使任期短也會盡心盡力。

臉書有網友留言「這樣會不會太誇張」、「過水，當校長退休金比較多嗎？」、「當校長蜻蜓點水，教育界奇聞」等，不少民眾認為程序合法，但社會觀感不佳。

教育處：遴選過程依規定辦理

縣府教育處長邱孝文表示，該案是經過校長遴選委員會通過，依程序規定辦理，其個人的退休金也不會增加，大家是受這位鍥而不捨的教育老兵精神感動。

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