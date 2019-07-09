新北「工業區立體化方案」 最高50％容獎

2019-07-09

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府發布實施「工業區立體化方案」，鼓勵工業區廠商改造及產業轉型，市府經濟發展局長何怡明指出，廠商平均新增投資超過每公頃四．五億元（樓地板約每坪七萬元）即符合申請資格，容積獎勵有新增投資、能源管理、在新北設企業營運總部，以及空間回饋或繳納回饋金等方式，最高有五十％容積獎勵，等於三樓房子可以合法增建到四樓半，即日起申請。

新增投資超過每公頃4.5億

市府經發局昨天在三重區過圳市民活動中心舉辦第一場說明會，副市長吳明機表示，美中貿易戰讓許多台商回流，很多外商也有興趣投資台灣，新北市有四百萬人口、約廿七萬家公司行號和兩萬家左右的工廠，土地寸土寸金，新北市的工廠占全國約二十一％，但工業區土地僅占全台四．六％，業者在新北急需產業用地。

經發局指出，新北市「工業區立體化方案」與中央四月核定的「工業區更新立體化發展方案」原則一致，申請基地要位在都市計畫範圍乙種工業區、產業專用區，基準容積在二百四十％以下者。

3樓房可合法增建到4樓半

經發局說明，容積獎勵項目包括「新增投資（基準容積的十五％為上限）」及「能源管理（基準容積的五％為上限）」，新北市更獨家提供「營運總部（基準容積的五％為上限）」的容積獎勵，以上合計最高上限為二十％，再加上空間回饋或繳納回饋金（上限三十％）等方式，加總最高可獲得五十％的容積獎勵。

經發局表示，空間回饋或繳納回饋金的機制，是鼓勵廠商捐贈產業空間讓市府規劃為托育中心、活動中心等社會福利設施，業者可利用捐贈回饋空間來換取更多的容積獎勵。

經發局鼓勵廠商活化產業用地，踴躍提供公益回饋空間，八月底前將舉辦十五場說明會，場次到經發局官網查詢。

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