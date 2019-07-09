高雄君鴻控拍賣違法 雄院：符合程序

2019-07-09

〔記者王榮祥、黃建華／高雄報導〕君鴻國際酒店董事長張慶輝昨由律師陪同並率多位資深員工出面控訴，指稱君鴻並非如高雄市長韓國瑜說的經營權轉移，而是被拍賣，但拍賣程序讓人質疑高雄地方法院民事執行處在「急什麼」？

高雄地院昨指出，有關該執行案早經君鴻聲明異議遭駁回，該院執行該案符合法定程序。

張慶輝說明，君鴻很積極努力經營，但因法院操作，不得不下歇業的決定，但要跟市府說明，市府日前發布訊息有誤，君鴻並不是經營權轉讓，宣布歇業是為了幫員工爭取分配債權，確保六百位員工權益。

君鴻聲明指出，高雄景氣轉好，君鴻有年營收十億元的能力，資產價值更達一百億元，先前受到幸福人壽案件牽連而遭禁止處分，但法院執意逕行拍賣，執行後更火速完成禁止處分塗銷，質疑高雄地方法院民事執行處在「急什麼」？

君鴻認為拍賣程序違法，依法應該被撤銷，但考量昨天（債權）分配程序已成定局，只能期待市府相關單位、拍定人能妥善照顧六百位員工權益。君鴻也提醒，如果這件事有任何公務員違法失職，一定追究到底，並請求國家賠償數十億元損失。

雄院指出，本案債務人曾就禁止處分的資產得否拍賣一事，聲明異議，經民事裁定駁回終局確定。因此本案標的得以依據強制執行法相關程序進行拍賣分配一事，確無疑義。對於債務人仍表示不服，誠屬遺憾。

另君鴻酒店質疑本件執行案是否有拍賣程序異常快速一事，雄院指出，本案核定拍賣期日之間隔均合於法律規定。

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