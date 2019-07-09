高雄「綠燈早開」號誌啟用滿3年 駕駛仍看無

2019-07-09

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市針對無左轉燈號可左轉道路，特設「綠燈早開」標示以避免左轉車久候，造成車流壅塞，啟用滿三年，全市已增達一百四十處；不過，仍有不少外縣市駕駛看得霧煞煞，不時在網路上求助，對此，市府交通局強調，主要是有些左轉車流未達一定量以上，不須劃設左轉線，所以採「綠燈早開」方式方便左轉，以確保直行車的暢順。

主要是針對左轉車 避免久候影響車流

交通局表示，高市規劃左轉保護時相，除轉向量需達十五％以上，另一道路條件單向車道數需大於或等於三車道，才可佈設左轉專用車道，否則貿然規劃標設左轉車道，恐造成車輛壅塞，車流將不順暢，若單向左轉車流量懸殊，無法佈設左轉專用車道，所以才會考慮規劃早開、遲閉，或輪放方式因應，以保障左轉車流安全通行。

車流不足路段 無法劃設左轉專用道

該號誌啟用剛好滿三年，但仍有不少駕駛人看不懂，交通局統計，高市實施綠燈早開路口，已多達一百四十處，綠燈遲閉路口更多達一百七十七處，同時有綠燈早開、遲閉的路口，也有十五處。

啟動綠燈早開或綠燈遲閉 紓解左轉車

至於「綠燈遲閉」是指先雙向綠燈對開通行後，特定車道綠燈延遲關閉，此時對向號誌為紅燈，當綠燈早開或綠燈遲閉時相啟動，因對向車道為紅燈，便可提供車輛左轉的時間差，針對未設立左轉專用車道，且轉向車流量大的路口規劃，提醒汽車駕駛人於綠燈亮起時，「早點開」迅速左轉，避免遲疑影響直行車順暢，交通局坦言需再加強宣導。

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