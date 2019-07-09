氣候異常蔬果齊漲 高雄梓官專區無菜可採

2019-07-09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄今年氣候異常，造成蔬果價格齊漲，水果漲逾六成一、蔬菜上漲四成八，由於五月迄今，天氣忽晴忽雨，造成水果生長受損，梓官蔬菜生產專區已無菜可採，將爭取農業天然災害救助。

水果漲逾6成1 蔬菜漲4成8

根據農委會資料，高市今年因旱災、豪雨農損金額一．四億元；高雄果菜市場今年平均批發菜價上漲四成八，每公斤從二十四．二元漲至三十五．八元，到貨量減少超過二成八，從三百二十二噸減少為二百三十噸。

進口或在地高麗菜 漲最多

其中，以高麗菜上漲最多，進口高麗菜從○．六元上漲至十七元，漲幅高達二七三三．三％，在地高麗菜從九．三元漲至三十四．一元，漲幅高達二六六．七％；因非產季又多雨受損，供不應求致價格上揚，連帶進口高麗菜也上漲。

梓官雨災受損 將爭取農損救助

梓官農會表示，梓官蔬菜生產專區目前種植蔬菜面積二十多公頃，但五月以來不斷下雨，造成葉菜類爛掉，專區已無菜可採，將幫農民爭取農業天然災害救助。

香蕉、木瓜量減少價上揚

高雄今年水果上漲超過六十一．五％，每公斤從三十六．八元漲至五十九．四元，到貨量減少三十九．三％，從一百一十減少為六十七噸；其中香蕉五、六月每公斤三十二．六元，去年同期每公斤十八．二元，木瓜則是每公斤三十三．六元，去年同期二十一．七元，同樣供給量減少、價格上揚。

市府表示，五月以前暖冬乾旱無雨，水果未開花造成減產，蔬菜因暖冬長得少，造成產量減少，五月過後經常下雨，六月以來受西南氣流影響，天氣乍晴忽雨，造成蔬果生長受損，又不易栽培管理，造成水果、菜價齊漲。

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