桃園會稽掩埋場燒29小時 空污惹怨

2019-07-09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園區虎頭山環保公園旁的會稽掩埋場，七日上午七點多發生火災，惡臭濃煙直沖天際，消防局花了廿九小時灌救，直到昨天近午才撲滅火勢。附近居民為此大為抱怨，濃煙伴隨的惡臭讓人難耐，希望能儘快移除囤放在掩埋場內的廢棄物，倘若再發生火災，將發動抗議行動。

濃煙惡臭 居民戴口罩不敢晾衣

七日上午七點多，消防局獲報虎頭山環保公園旁的會稽掩埋場發生火災，掩埋場內面積約一千五百平方公尺的廢棄物，起火燃燒或被壓在內部悶燒，居民抱怨，掩埋場因火災而惡臭瀰漫，出門都得戴口罩，衣服也不敢晾在屋外，就怕洗乾淨的衣服又沾上落塵。

消防局接連二天派出消防員、義消二三九人次，出動八十二輛次消防車接力滅火，終於在昨天上午十一點五十分將火勢全數撲滅；詳細起火原因還待調查。

會稽掩埋場周邊為桃園區會稽、大有、三元里等，因這兩天風大，包括桃園區大會稽地區、龜山區楓樹坑與鳳尾坑等地居民，都因火災造成的濃煙影響生活，居民說，會稽掩埋場的廢棄物多，只要有人丟棄菸蒂等火種，就可能引起難以撲滅的火災，場內廢棄物若不早日移除，居民都無法放心。

環局：囤積廢棄物擬後年移置

市府環保局表示，虎頭山垃圾掩埋場不收家用垃圾、只收廢棄的大型家具與彈簧床墊等，但家具、床墊都屬易燃物品，環保局會加強場區工作人員的防災教育訓練，並加強掩埋場內的消防設備改善，盡可能預防火災再度發生。待二○二一年觀音區「桃園市生質能中心」完成設置後，就會將掩埋場內的廢棄物移往處理，屆時就可徹底解決各掩埋場囤積廢棄物的問題。

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