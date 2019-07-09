觸動式行穿照明警示柱 桃園兩處試辦

2019-07-09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為防夜間燈光昏暗、車輛駕駛因而撞上路人，市府交通局在桃園區同德五街與藝文一街、藝文二街二處路口，試辦設置四支觸動式行人穿越道LED照明警示柱，盼透過提高行穿線照明，提醒駕駛注意減速，防止撞到行人，也將視成效決定是否擴大試辦。

按壓開關 觸動照明提醒駕駛減速

交通局交通工程科科長黃錦虹表示，市府向交通部爭取約五十萬元經費，於桃園區藝文特區內的同德五街與藝文一街、藝文二街二處路口設置觸動式行人穿越道LED照明警示柱，行人過馬路前按壓開關，就會觸動警示柱照明及側面警示標誌，盼藉此改善行人穿越道夜間光線不足問題、提升路口安全性，並提醒駕駛穿越路口時當心行人。

不過，交通局的新措施引來熟諳交通的專業人士質疑：「交通事故的發生難道是因不夠醒目？不夠亮嗎？」他認為，主因還是車速問題，只要想辦法讓駕駛減速，就能避免事故發生；對此，黃錦虹表示，這項新措施會對試辦前、試辦後的行車速率及肇事率加以分析，作為未來設施推動的參考。

強化禮讓行人觀念 市府多管齊下

除此，交通局也參考國外措施，二○一六年起陸續試辦「綠底行穿線」、「3D立體行穿線」、「拉鍊型行穿線」、「彩色行穿線」以及「導盲拉鍊式行穿線（望左望右）」等五種有別於傳統枕木紋的彩色行穿線，希望能強化車輛駕駛人禮讓行人的觀念，提升路口安全；許多駕駛人第一眼看見這些特別的斑馬線都會好奇而放慢速度，但也有民眾認為，馬路三寶不會管路上有沒有斑馬線的存在。

交通局指出，設置在校園周邊的「綠底行穿線」，因辨識度高，頗受好評，正持續對校區周邊的行穿線進行鋪設；另四種行穿線，「3D立體行穿線」是將現有行人穿越道，運用立體及彩色型式加以改良，讓路口行穿線更顯活潑；「拉鍊型行穿線」以二組分向且交錯的斑馬線，提供行人更寬敞的穿越空間，並以箭頭圖案導引行人通行，避免行進時碰撞；「導盲拉鍊式行穿線（望左望右）」採用BPN 65高防滑係數塗料，避免行人及車輛打滑，另加入「望左LOOK LEFT」及「望右LOOK RIGHT」的地面標示，提醒低頭族穿越路口時，應左右張望確認來車，這四種行穿線仍持續觀察成果，決定是否擴大推動。

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