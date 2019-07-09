又傳石虎路殺 苗縣擬架防護網

2019-07-09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕又傳石虎悲歌！有民眾昨於苗栗縣後龍鎮勝利街發現保育類瀕危動物小石虎倒臥路旁，口鼻滿是鮮血，明顯死亡，研判應是遭車輛撞擊的「路殺」案件，也是今年縣內第十起石虎路殺事件。苗栗縣政府針對石虎保育的「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」期末報告也已出爐，將針對重點熱區建置防護網等設施。

幼年母石虎後龍斷魂 今年縣內第10起

苗縣府農業處自然生態保育科長張葦說，昨下午一點接獲警方通報後派員到場，發現是一隻年齡約四至五個月大的幼年母石虎，疑遭車輛撞擊，頭部受重創，口鼻流血，陳屍於路邊。此也為今年苗栗第十起石虎遭路殺事件，但該路段是首次發生，後續屍體將交由特有生物保育中心或國立屏東科技大學進一步處置。

為爭取石虎生存空間，苗栗縣府農業處進行的「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」期末報告出爐，依據調查推算全台約有四百四十九至六百六十二隻石虎，其中兩百五十隻棲息於苗栗縣淺山地區。

報告指出，苗十四、廿九、五十二線鄉道及一二八、一四○縣道為五大石虎路殺熱區，其中一四○縣道因鄰近水源地，更多次透過自動照相監測發現石虎出沒，穿越道路至河流、溪床等，也成為路殺高風險路段。

另設測速桿與跳動路面等

未來苗縣府擬於一四○縣道卓蘭段增設緩速坡、測速照相桿及跳動路面，除讓駕駛人放慢速度，也透過車輛行經時的擾動噪音警示野生動物；三義鄉火炎山路段則擬於隧道外兩側增設兩公尺防護網，豎立注意野生動物等警告標示，盼藉此減少路殺悲劇重演。

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