《愛肝加油站》罹患肝炎原因眾多 非單一病因引起

2019-07-08

文／許金川

Q：我大學體檢意外得知有B型肝炎，從此開始定期追蹤，幾乎每一次抽血，GOT、GPT都偏高，腹部超音波醫師只說看起來粗粗的、有脂肪肝，最近因為發現肝臟疑似有一顆腫瘤，轉到大醫院。

醫師診斷我已經有肝硬化，幫我安排肝臟切片，查明肝硬化的原因，結果竟然顯示，除了B型肝炎之外，還有脂性肝炎，我已經服用B肝藥物快半年了，肝指數仍維持在60-70之間，請問我該怎麼辦？

A：B型肝炎患者一旦肝指數升高，首先都會懷疑是B肝病毒引起肝細胞發炎壞死造成的。不過，其實引起肝炎的原因眾多，病因有時可能不是單一的，因為除了B肝病毒之外，包括脂肪肝、服用藥物或保健食品或大量飲酒都可能讓肝指數高起來，還有一種稱為自體免疫性肝炎，則是導因於人體的免疫系統失調，也會讓肝指數升高。

您有慢性B肝帶原及肝硬化，近日做了肝臟切片之後才知道除了B肝病毒之外，脂肪堆積在肝細胞引起的脂性肝炎，也是造成您慢性肝炎的原因，因此，若要讓肝指數下降，B肝病毒及脂肪肝的控制，兩者都要兼顧才行。

您已經服用B肝抗病毒藥物半年，理論上，B肝病毒應該會下降，GOT、GPT也會逐漸回到正常，但是您的GOT、GPT仍維持在60-70，表示現在的肝炎應該不是B肝病毒所致，可能是因為脂肪肝導致脂性肝炎造成的。

要消脂保肝的兩大法則，一是進口管制，也就是少食用油炸及高糖的食物，米飯、麵包等澱粉類也不能過量，水果或堅果則是適量食用就好；另外，要保有規律的運動習慣，增加熱量的消耗，才不會吃多動少，最後熱量累積變成脂肪，長久下來儲存在肝臟形成脂肪肝，造成脂性肝炎，也會堆積在心血管、腦血管，引發可能致命的心肌梗塞或腦中風。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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