高雄雨水下水道清淤 年底完工

2019-07-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市進入雨汛期，易因午後熱對流等因素降雨，水利局今年防汛重點鎖定雨水下水道，將投入一．三五億元，加強清淤、修補並行，目前已完成清淤一．四公里、修復一百五十四處，整體工程預計今年底完工。

高市雨水下水道全長六百六十九公里，水利局爭取內政部營建署經費一．二億元，自去年二月起展開全面普查，以人力及機器進行總體檢，其中淤積長度約一百六十公里，深度分別三十、五十、七十公分。

水利局將投入二千多萬元清淤，更追加第二預備金三千五百萬元，目前已完成清淤一．四公里，已先完成淤積七十公分處，包括鳳山區澄清及覺民路、大寮區八德路等，其餘將於今年底完工。

水利局檢視雨水下水道需修補及持續追蹤共計一萬多處，其中有二百三十六處破損，因老舊鋼筋裸露及混凝土表面剝落裂開、牆面龜裂等情況，但未達破洞程度。

市府動支災損金八千萬元修繕，目前已完成一百五十四處修復，包括岡山區河華路、梓官區同安路等，另六十八處易淹水點，已完成改善十四處，明年底可望整治一半。至於市區排水清疏總長度二千二百多公里，清疏總量達去年全年一．四倍。

局長李戎威表示，防汛三箭最重要是疏濬，包括雨水下水道、側溝、聯通管，其次是加強維護抽水機及抽水站，大雨來前把雨水下水道全部抽乾，並於易淹水點佈設移動式抽水機、沙包等防範，將可降低淹水災情。

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