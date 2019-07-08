桃園執行公車行車紀錄器抓違停 提供20筆影像

2019-07-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府交通局在桃園區中正路執行公車行車紀錄器抓違停，客運業者已提供六月的廿筆違停影像資料，待交通局確認違停事實後，將交由警方填單逕行舉發。交通局表示，六月份由警方取締及交通稽查員的蒐證，已先開出了六十五張罰單。

警方及交通稽查員 6月開罰65件

桃園區中正路沿線因停車格與路外停車場不足，常有駕駛人將車輛停在公車停靠區，導致公車常得在路中央讓乘客上下車，也連帶影響造成後方車流回堵；交通局從六月起於中正路從大同路至慈文路段執行公車行車紀錄器抓違停，鼓勵業者提供影像舉發在公車停靠區的違停車輛，同時也加派稽查員及警方巡邏舉發，三管齊下整頓停車亂象。

公車站違停嚴重 交通局三管齊下整頓

交通局公共運輸科技正林宗漢表示，已收到公車業者提供的六月廿日至廿八日間的廿筆車輛違規片段，但內容還須再勘驗，如確定有違規事實，就會由警方填單告發；而交通稽查員六月間也舉發廿件違規，其中五件汽車、十五件機車違規，都已交由警方開單。

林宗漢說，中正路從執行公車行車紀錄器抓違停後，違規停車的狀況已有明顯減少，原因應該是民眾知道違停在公車停靠區會被開單，而具體執行成效須再執行一段時間後才能評估。

林宗漢表示，客運業者將持續每週提供違規影像資料，交通稽查員、警方也會持續取締，交通局將視成效，決定是否擴大執行範圍。

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