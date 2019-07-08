桃園虎頭山會稽掩埋場火警 冒濃煙飄惡臭

2019-07-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕位在桃園區虎頭山公園的會稽掩埋場，昨天上午七點左右竄出火舌，濃煙直沖天際，十數公里外都可見濃煙，市府消防局獲報出動大批消防人員、消防車前往灌救，逾六小時將火勢控制，初判起火原因可能是廢木材有機質蓄熱，再加上天氣炎熱而自燃，而現場至昨晚仍持續悶燒，消防人員持續灑水降溫，確切起火原因仍待釐清。

灌救逾6小時才控制火勢

由於掩埋場失火造成附近空氣瀰漫濃烈惡臭，市府環境保護局也派員到場以監測儀器監測空氣品質，雖然監測數據低於污染標準，對人體無明顯影響，環保局仍建議，附近民眾應緊閉門窗、外出時得戴上口罩，無須過度擔心。

環局監測空品 籲民眾出門戴口罩

消防局指出，昨天上午七點起報案電話即不斷湧入，指虎頭山垃圾掩埋場失火冒出大量濃煙，勤務指揮中心立即調派廿一部消防車輛、六十二名消防人員前往滅火，環保局也調派三輛怪手到場處理。

消防人員發現現場為掩埋場的廢棄物燃燒，估計燃燒面積約一千五百平方公尺（約四五○餘坪），經拉出多條水線灌救，直到昨天下午一點卅六分才控制住火勢，並持續灑水降溫。

環境清潔稽查大隊長羅文林則表示，會稽掩埋場是使用中的掩埋場，主要堆置桃園區的樹枝枯葉、風災後廢木料、廢棄家具及廢彈簧床等，並未放置家戶垃圾。

消防局：近2年已有5起掩埋場火災

消防局指出，會稽掩埋場火警是近兩年來的第五件垃圾掩埋場火警案。前四件分別為前年八月中壢區中福垃圾掩埋場失火；不到一個月觀音區保障垃圾掩埋場也竄出火舌，不僅造成空氣污染，也導致垃圾無處存放，爆發垃圾危機；同處去年六月又失火，延燒約一個籃球場面積；去年九月八德大安垃圾掩埋場也發生火警。

羅文林說，全市八個使用中的垃圾掩埋場，只有觀音、龍潭及楊梅堆置家戶垃圾，其餘八德、大溪、大園、中壢及桃園等五處為堆放樹枝枯葉、廢棄家具及廢彈簧床等，只有去年六月的火災是垃圾區失火，其餘四件都是廢木材因堆積蓄熱產生沼氣而自燃。

環保局表示，將加強會稽掩埋場消防設備改善，加強場區人員的防災教育訓練，預防火警再度發生；而桃園市生質能中心設置未來完成後，可有效將掩埋場內的木質廢棄物去化處理，讓一般廢棄物回收處理體系更完善。

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