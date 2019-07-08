7幹道纜線下地 關西拚春節前完工

2019-07-08

〔記者廖雪茹／關西報導〕新竹縣關西鎮公所獲中央補助近兩億元，針對市區七條道路進行電纜線地下化工程。鎮長劉德樑表示，去年底開工後，卡在台電作業，延至這個月才從中豐路二段開始陸續復工；他已要求施工廠商加強安全警示，也會分段施作，並督促廠商趕在明年春節前完工，施工期間請民眾配合並留意行車安全。

劉德樑表示，因應民怨馬路上空電線密布、垂掛，破壞景觀更影響交通，公所向內政部營建署爭取補助，辦理電纜線地下化工程，七條道路共三件工程總工程費近兩億元。七條道路包括正義路、中山路（含中山東路）、北平路、明德路、育賢街、大德街與中豐路二段。

施工路段只放安全錐 挨批不夠安全

劉德樑說，去年十二月底開工後，由於台電設備遷移等相關作業延宕，直到本月才復工。

其中連接台三線的中豐路二段線路下地工程本月一日由台電配合復工，採取夜間施工，假日不施工，其他道路也將陸續復工。有鄉親抱怨，市區道路多僅雙向道，路幅不寬，尖峰時段車潮多，部分幹道的客運、工程車等大型車輛行駛頻繁，但施工路段僅擺放安全錐，安全措施仍嫌不足。

夜間施工噪音擾清夢 鄉親要求改善

前里長詹勳鴻說，工程從深夜到做天亮，鄉下地方夜深人靜，施工產生巨大噪音，擾人清夢；他認為白天或夜間施工各有利弊，建議公所依不同路段，參考當地民意多方權衡。

他建議在施工路段前方加強預告，工區地面除覆蓋鐵板，也可加蓋如橡膠墊等靜音設施，以免車輛行經產生聲響。

鎮長允諾分段施作 將加強安全警示

對此，劉德樑表示，將協調施工廠商，重要幹道一定要避開上、下班及上、放學尖峰時段，且分段施作，將交通影響降到最低，也會要求廠商加強警示標誌等安全措施。

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